Bertini promuove il corteo | Bene tutti i quartieri | grande collaborazione Nessuno fa l’alcoltest

Paolo Bertini, il promotore di un corteo all'insegna della collaborazione e del rispetto tra i quartieri, si sente finalmente sollevato dopo le intense sfide di quest'anno. La giostra, ricca di agonismo e passione, ha visto tutti i quartieri lottare con determinazione per la conquista della lancia d’oro, senza episodi di violenza, tranne una scaramuccia isolata. È stato un grande successo che dimostra come il rispetto e la collaborazione possano prevalere anche nelle competizioni più accese.

