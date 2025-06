Bernabé Inter può essere il post Calhanoglu | si lavora con il Parma le possibili cifre

L’Inter si fa sempre più vicina a Calhanoglu, con il Parma pronto a valutare le cifre per la cessione del centrocampista. A soli 120 chilometri di distanza tra Milano e Parma, il mercato estivo si infiamma e apre nuovi scenari. Con l’arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra, l’attenzione si concentra sul futuro del turco, tra possibili trattative e cifre ancora da definire. Tutti i dettagli in questa intensa sessione di calciomercato.

Bernabé Inter, le ultime sull'interesse di calciomercato nei confronti del centrocampista di proprietà del Parma. Tutti i dettagli in merito. I 120 chilometri che separano Milano da Parma stanno diventando uno degli assi più caldi del calciomercato estivo dell' Inter. Con l'arrivo in panchina di Cristian Chivu, chiamato a raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi (volato all'Al-Hilal), i nerazzurri hanno intensificato i contatti con il club emiliano, considerato una fucina di talenti e obiettivi strategici. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'affare per Ange-Yoan Bonny è ormai alle battute finali: si parla di un'operazione da circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus.