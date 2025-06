Bergonzoni sotto la pioggia ha aperto il Festival di teatro antico di Veleia

Nonostante la pioggia battente, l'entusiasmo del pubblico non si è ferito e ha accolto con calore l'eccezionale performance di Alessandro Bergonzoni, che ha deciso di sfidare il tempo per inaugurare con energia il Festival di Teatro Antico di Veleia. Un gesto di passione che ha acceso le luci del teatro sotto cieli grigi, dimostrando come l’arte possa superare ogni avversità e unire gli spettatori in un momento magico e indimenticabile.

Pubblico attentissimo e partecipe anche sotto la pioggia per Alessandro Bergonzoni, che malgrado il tempo avverso ha fortemente voluto andare in scena sabato sera e tenere a battesimo l'inaugurazione del Festival di Teatro Antico a Veleia, programmata a Castell'Arquato in virtù della nuova.

Alessandro Bergonzoni incanta Castell'Arquato sotto la pioggia battente: il teatro come rito della parola.

