Beppe Sala in bici da Milano a Zoagli | 210 chilometri con i calzini di Che Guevara

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha appena conquistato un'impresa epica: 210 km in bicicletta da Milano a Zoagli, partendo alle 5:30 e arrivando alle 16:00. La sua avventura, documentata su Instagram, è resa ancora più speciale dai calzini con il volto di Che Guevara, i suoi "compagni di viaggio". Con un sorriso sul volto e la determinazione negli occhi, Sala dimostra che anche le sfide più ardue si affrontano con passione e un pizzico di rivoluzione.

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha documentato su Instagram la sua impresa in bicicletta: 210 chilometri, da Milano a Zoagli. Partenza alle 5:30 dal capoluogo lombardo e arrivo alle 16:00 al borgo ligure, il tutto accompagnato da quelli che descrive come i suoi “compagni di viaggio”: i calzini che ritraggono il volto del rivoluzionario Che Guevara. “E comunque sorrido”, ha scritto il primo cittadino milanese nella foto che lo ritrae praticamente a fine percorso, dopo quasi 11 ore. Il sindaco aveva già percorso quella tratta nel 2021 e nel 2022. Sala, infatti, ha una casa proprio a Zoagli e questi 210 chilometri sono diventati quasi un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beppe Sala in bici da Milano a Zoagli: 210 chilometri con i calzini di Che Guevara

