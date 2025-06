Beppe Sala e il calzino gate la passione del Papa per The Chosen e le altre pillole del giorno

Beppe Sala e il calzino gate: un mix di stile, politica e personalità. Dopo gli iconici calzini arcobaleno del 2019, il sindaco di Milano torna a sorprendere con un paio ispirato a Che Guevara, durante una pedalata da Milano a Zoagli. Una scelta che suscita discussioni e riflessioni sulla coerenza e l’immagine pubblica. Ma cosa ci insegna questa tappa del suo stile? Scopriamolo insieme.

Dopo quelli arcobaleno indossati per lanciare il Pride del 2019, i calzini di Beppe Sala sono tornati agli onori delle cronache. I calzini arcobaleno di Sala (dal profilo Instagram). Questa volta il sindaco di Milano, in versione ciclista, ha deciso di indossarne un paio con l’immagine di Che Guevara in occasione della sua pedalata di 210 km dalla City a Zoagli. Una icona della sinistra globale che a molti è parsa decisamente antitetica alla postura politica (e non solo) dell’inquilino di Palazzo Marino. Forse con i calzini del Che (sulla cui poppizzazione ci si potrebbe scrivere un trattato.) Sala ha voluto prendere le distanze da quell’ allure da Ztl che la gauche senza caviar non gli ha mai perdonato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Beppe Sala e il calzino gate, la passione del Papa per The Chosen e le altre pillole del giorno

Elezioni comunali 2027, il sindaco Beppe Sala: “A sinistra temo il fascino di stare all’opposizione” - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è espresso sulle elezioni comunali del 2027, evidenziando l'importanza di una coesione all'interno della sinistra.

