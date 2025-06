Benzina alle stelle per la crisi in Iran | in autostrada verde oltre i 2,3 euro al litro

La crisi in Iran ha scatenato un'impennata dei prezzi dei carburanti, con la benzina in autostrada che supera ormai i 2,3 euro al litro e il gas che si avvicina ai 2 euro. Un aumento che colpisce duramente le tasche degli automobilisti e mette in crisi il nostro sistema di trasporti. È la sintesi che fa il Codacons, che ha monitorato i...

Corrono i prezzi dei carburanti e del gas. È l’effetto dell’ escalation in Iran con l’ intervento diretto degli Usa che hanno attaccato i siti nucleari iraniani. In autostrada la benzina in modalità servito ha già sfondato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro presso diversi distributori, e in molti impianti autostradali al self la verde si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro. È la sintesi che fa il Codacons, che ha monitorato i dati forniti dai distributori e pubblicati sul sito del Mimit. E a fronte delle recenti variazioni nei prezzi dei carburanti legate alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, proprio il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato una Commissione di allerta rapida in materia per mercoledì 25 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Benzina alle stelle per la crisi in Iran: in autostrada verde oltre i 2,3 euro al litro

In questa notizia si parla di: benzina - iran - autostrada - verde

L'allarme del Codacons, la benzina verde in autostrada sfonda la soglia dei 2,3 euro - L’allarme del Codacons non lascia margini di dubbio: la benzina verde in autostrada ha superato i 2,3 euro al litro, un incremento preoccupante che colpisce il portafoglio di milioni di automobilisti.

MEDIO ORIENTE | Un video mostra una nuvola di fumo scuro sopra l'impianto di Fordow, girato sull'autostrada Teheran-Qom, a circa 13 chilometri a ovest della struttura. Segui il LIVEBLOG sul sito dell'agenzia #ANSA Vai su Facebook

Benzina, gli effetti della guerra in Iran: fino a 2,30 euro in autostrada. Garante in allerta: «Mercoledì conc; Iran, “scoppia” il caro carburanti: in autostrada la verde sfonda 2,3 euro al litro; Benzina e Diesel, balzo dei prezzi dopo l'attacco Usa in Iran: «Verde sfonda la soglia dei 2,3 euro al litro i.

Benzina alle stelle per la crisi in Iran: in autostrada verde oltre i 2,3 euro al litro - È l’effetto dell’escalation in Iran con l’intervento diretto degli Usa che hanno attaccato i siti nucleari iraniani. Da msn.com

Benzina e gasolio, balzo dei prezzi: «Verde sfonda i 2,3 euro al litro in autostrada». Urso convoca la Commissione di allerta rapida sui carburanti - I rialzi registrati venerdì sui listini si riversano questa mattina sulle medie dei prezzi ... msn.com scrive