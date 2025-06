Bentornati nella vostra Categoria | lo striscione a Solofra dopo Salernitana-Sampdoria

Bentornati nella vostra categoria, dove ogni partita è passione e adrenalina. Tuttavia, l’ultimo incontro tra Salernitana e Sampdoria ha acceso le polemiche, interrotto al 22’ del secondo tempo a causa di lanci di oggetti e incidenti in campo. Seggiolini divelti, petardi esplosi: un episodio che mette in discussione il rispetto e la sicurezza dello sport. La sospensione e il comportamento dei tifosi sollevano interrogativi, ma la passione continua a vivere sul nostro stadio.

La partita tra Salernitana e Sampdoria è stata interrotta al 22’ del secondo tempo per lancio di oggetti in campo. Seggiolini divelti, petardi esplosi a pochi metri dalla linea laterale. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. La polizia si è disposta sotto le curve. La sospensione e il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Bentornati nella vostra Categoria": lo striscione a Solofra dopo Salernitana-Sampdoria

In questa notizia si parla di: sampdoria - salernitana - bentornati - vostra

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Bentornati nella vostra Categoria: lo striscione a Solofra dopo Salernitana-Sampdoria.

Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni: sfida tra deluse - Sa, Sampdoria e Salernitana: le loro prove tecniche di trasmissione sono durate una stagione intera, tra tentativi ed errori, esoneri e ripartenze, sospiri e contestazioni. Si legge su ilmattino.it

Calcio: Salernitana-Sampdoria 4-0 - La squadra di Davide Nicola conquista i tre punti contro la formazione blucerchiata grazie ... ansa.it scrive