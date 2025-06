Benitos s’infortuna nel paddock. Niente Palio. Anda e bola a rischio.

L'atmosfera nel paddock si fa tesa: le voci di un infortunio di Benitos, il cavallo che ha incantato tutti lo scorso agosto, si fanno sempre più insistenti. La verità si svela alle 17, quando arriva il van di Dario Colagè con Benitos. L'emozione e l'incertezza si mescolano tra i presenti, pronti a scoprire se questa tragedia è solo un rumors o un nuovo capitolo di una storia ancora tutta da scrivere.

di Laura Valdesi " Benitos si è infortunato". "Ha un taglietto". La voce comincia a circolare già in tarda mattinata. E quando i rumors diventano insistenti, c'è sempre un fondo di verità. La prova del nove alle 17, arriva il van di Dario Colagè con Benitos. Il cavallo che ha stupito tutti, il 17 agosto scorso, volando sul tufo con Velluto per i colori della Lupa. Arrivano in tanti per dare un'occhiata. E capire se la voce è vera. La faccia scura di Colagè è da sola una conferma. Benitos viene visto dai veterinari, poi invece di scendere verso il tondino gira dal lato opposto, salendo alla sala lastre.