Benito al Bosco | il ristorante frequentato da vip e politici dove il vino ha prezzi democratici

Benito al Bosco è il ristorante che unisce glamour e autenticità, scelto da vip e politici di ogni epoca. La famiglia Morelli ha saputo conquistare i cuori con piatti squisiti e una selezione di vini accessibile a tutti, dimostrando che gusto e qualità non devono costare una fortuna. Scopri perché questo angolo di eccellenza è diventato un'icona del buon vivere italiano.

La cucina della famiglia Morelli ha conquistato tutti: da Vittorio De Sica a Ugo Tognazzi passando per Andreotti e, in tempi più recenti, Macron. Il segreto? Ingredienti freschissimi e carta dei vini più che onesta. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Benito al Bosco: il ristorante frequentato da vip e politici dove il vino ha prezzi democratici

