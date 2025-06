Benfica-Bayern Monaco | formazioni dove vederla in tv e streaming

Preparati a vivere un’emozionante sfida tra Benfica e Bayern Monaco, due giganti del calcio internazionale, nella terza giornata del Mondiale per Club. Scopri tutte le info su formazioni, dove vederla in tv e streaming, e non perdere neanche un istante di questa blockbuster sportiva che promette spettacolo e sorprese.

Benfica e Bayern Monaco si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Al Bank of America Stadium di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Benfica-Bayern Monaco: le probabili formazioni - Il duello tra Benfica e Bayern Monaco si preannuncia come uno dei grandi spettacoli della terza giornata del Mondiale per club 2025, un incrocio ricco di attese e sorprese.

