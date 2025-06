Benevento successo per lo spettacolo teatrale Essere Umani al Convento San Francesco

Benevento si conferma capitale di emozioni e cultura grazie al grande successo dello spettacolo teatrale “Essere Umani” al Convento San Francesco. Un intenso saggio finale del Laboratorio Test Teatro Stage ha catturato il pubblico con poesia, riflessioni profonde e momenti di pura empatia. La serata ha riscosso applausi calorosi e unanimi consensi, dimostrando ancora una volta la forza del teatro nel mettere in scena l’animo umano. Un risultato che promette nuovi stimoli per il futuro culturale della città.

Comunicato Stampa Un'intensa prova scenica per il saggio finale del Laboratorio Test Teatro Stage, tra poesia, emozioni e riflessioni sull'essere umano Grandi applausi e meritato successo di critica e pubblico, sempre attento, coinvolto, commosso o divertito, che ha gremito il .

