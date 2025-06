Ben Hur al Colosseo park dell' antica Aquileia

Immergiti nell’emozione di Ben Hur al Colosseo Park dell’Antica Aquileia, un’esperienza unica tra storia e spettacolo. Questo evento, ambientato nel suggestivo scenario dell’antica città, celebra il colossal del 1959 con scene mozzafiato e interpretazioni memorabili. Organizzato dal Circolo Filodrammatico La Risultive di Talmassons, trasforma la cultura in un vero e proprio viaggio nel tempo, lasciandoti senza fiato. Non perdere l’occasione di vivere questa magia, dove passato e presente si incontrano in un crescendo di emozioni.

Il film Ben Hur, colossal del 1959, considerato un classico del cinema, noto per le sue spettacolari scene di massa, con la memorabile interpretazione di Charlton Heston e con la regia di William Wiler, vinse 11 Oscar. Aquileia Colosseo Park del Circolo Filodrammatico La Risultive di Talmassons. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ben Hur al Colosseo park dell'antica Aquileia

