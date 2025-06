Bellingham stronca i campi degli Usa | La palla rimbalza a malapena il terreno è duro per le ginocchia

Bellingham non si ferma davanti alle difficoltà: il talento del Real Madrid ha criticato duramente le condizioni dei campi negli Stati Uniti, dove la palla rimbalza a malapena e il terreno è duro come il marmo, mettendo a dura prova ginocchia e concentrazione. Dopo la vittoria 3-1 contro il Pachuca, il fuoriclasse inglese ha sottolineato come questi ostacoli possano influenzare il gioco e l’esperienza dei giocatori. La qualità del campo? Un tema caldo nel calcio internazionale...

Il Real Madrid ha battuto 3-1 i messicani del Pachuca. Nonostante i blancos abbiano giocato praticamente tutta la partita in dieci uomini per l’espulsione di Asencio. Bellingham ha segnato il gol dell’1-0. Al termine, il fuoriclasse inglese ha fortemente criticato le condizioni dei campi da gioco negli Stati Uniti. Già Lautaro Martínez nei giorni scorsi aveva denunciato la scarsa irrigazione dei terreni in un clima già torrido. Ora ci pensa Jude a sollevare dubbi in vista del Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bellingham stronca i campi degli Usa: «La palla rimbalza a malapena, il terreno è duro per le ginocchia»

