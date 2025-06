Belén Rodriguez vende le sue borse griffate | una Birkin usata costa oltre 10mila euro

Belén Rodriguez, nota per il suo stile glamour, ha deciso di fare decluttering e ha messo in vendita le sue preziose borse griffate, tra cui un’iconica Birkin. Con un valore che supera i 10 mila euro, questa luxury bag rappresenta il sogno di molte fashioniste. Ma quanto costa una Birkin usata? Scopriamo insieme il valore di questa icona di eleganza e il perché del suo prezzo così elevato. Continua a leggere.

Belén Rodriguez nel weekend si è data al decluttering, scartando tutte le borse griffate che non utilizza più. Piuttosto che gettarle, le ha messe in vendita: ecco quanto costa una delle sue Birkin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse di lusso - Il primo weekend dell’estate 2025 non è stato all’insegna del mare per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha scelto di restare al fresco della sua casa milanese, dedicandosi a un’attività tanto domestica quanto significativa: mettere ordine nel suo armadio delle borse.

