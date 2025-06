Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse di lusso

Il primo weekend dell’estate 2025 non è stato all’insegna del mare per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha scelto di restare al fresco della sua casa milanese, dedicandosi a un’attività tanto domestica quanto significativa: mettere ordine nel suo armadio delle borse. E la sorpresa non è tardata ad arrivare. Con una serie di storie su Instagram, Belen ha annunciato ai follower che molte delle sue icone del lusso sono ora in vendita, offrendo a tutti l’opportunità di possederne un pezzo esclusivo e di lusso.

Il primo weekend dell'estate 2025 non è stato all'insegna del mare per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha scelto di restare al fresco della sua casa milanese per dedicarsi a un'attività tanto domestica quanto significativa: mettere ordine nel suo armadio delle borse. E la sorpresa non è tardata ad arrivare. Con una serie di storie su Instagram, Belen ha annunciato ai suoi follower che molte delle sue it-bag firmate, icone del lusso e dello stile, saranno messe in vendita su una nota app di rivendita fashion. Belen, passione borse. A Milano con la "Lady Dior" Mentre le colleghe si dividono tra aperitivi in spiaggia e tuffi in piscina, Belen Rodriguez ha scelto un passatempo molto più rilassato ma non per questo meno interessante.

