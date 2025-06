Bed and breakfast aperto senza i permessi | denunciato il titolare

La diffusione di strutture abusive mette a rischio la sicurezza e la trasparenza del settore turistico. Recenti controlli hanno portato alla denuncia di un titolare di bed and breakfast aperto senza permessi, mentre un altro è stato segnalato per aver omesso di comunicare i nominativi degli ospiti. La lotta contro l'illegalità si intensifica: nel 2025, sono attese nuove misure e sanzioni più severe per garantire un mercato più sicuro e regolamentato.

Il titolare di un bed and breakfast, aperto senza le autorizzazioni, è stato denunciato dalla polizia. Un altro è stato, invece, segnalato perché non aveva comunicato i nominativi degli ospiti della struttura inserendoli nell'apposita piattaforma della questura.

