Beccato in autostrada con gioielli e 11mila euro in contanti dopo la truffa a un' anziana

Un'imprudente fuga sull'autostrada si è conclusa con una scoperta sorprendente: un 39enne casertano, coinvolto in una truffa a una anziana e trovato in possesso di gioielli e 11mila euro in contanti, è stato denunciato dalla polizia stradale di Bologna. Questa vicenda mette in luce come la pericolosa combinazione di crimini possa essere smascherata anche nelle situazioni più imprevedibili. La giustizia ha fatto il suo corso, portando alla luce un inquietante quadro criminale.

Un 39enne, residente nel casertano, è stato denunciato dalla polizia stradale di Bologna per ricettazione e false attestazioni sull’identità personale, dopo essere stato trovato in possesso di gioielli in oro e contanti per quasi 11mila euro, sottratti poche ore prima a una anziana di 76 anni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Beccato in autostrada con gioielli e 11mila euro in contanti dopo la truffa a un'anziana

In questa notizia si parla di: gioielli - contanti - anziana - beccato

‘Beccato’ mentre fotografa citofono: preso in flagranza dopo aver truffato anziana - Un'anziana di 82 anni è stata vittima di una truffa orchestrata da un uomo che si spacciava per direttore dell'ufficio postale di Pontecagnano Faiano.

#ANZIANA TRUFFATA - La polizia ha beccato il giovane che poco prima si era introdotto in casa dell’anziana, che nel frattempo, aveva già preparato contanti e gioielli Vai su Facebook

Beccato con l'auto piena di gioielli dal valore di oltre 60 mila euro; Ennesima truffa a un’anziana col trucco del finto carabiniere, beccato 46enne di Casoria; Rovigo e Solesino, truffa agli anziani, beccato grazie alla segnalazione ai Carabinieri.

Truffa un’anziana per 11mila euro con la scusa del ‘finto incidente’: denunciato dalla Stradale - Un 39enne campano fermato dagli agenti della Bologna Sud all'uscita 5 della tangenziale: nella macchina i gioielli rubati a una signora imolese ... Come scrive msn.com

Anziana consegna 15mila euro in gioielli a finto carabiniere - In uno zaino gli agenti hanno trovato i gioielli, riconosciuti poi dall'anziana spezzina come propri, insieme ai vestiti usati per avvicinare la vittima. Si legge su ansa.it