Beauty blender | a cosa serve e come si usa lo strumento morbido come un anti-stress

La beauty blender, con il suo design a forma di ovetto e la sua consistenza irresistibilmente morbida, è diventata un must-have nel mondo del trucco. Questo strumento versatile permette di ottenere una pelle levigata e naturale, sfumando correttamente fondotinta, correttori e altri prodotti. Che si preferisca usarla da sola, in combinazione con pennelli o con le mani, una cosa è certa: una volta provata, diventa irrinunciabile nel rituale di bellezza quotidiano.

C'è chi usa i pennelli da trucco, chi le mani e chi invece non può fare meno della beauty blender per sfumare il make up. In alcuni casi poi, si usa anche la combinazione pennello e beauty blender trucco, per dare un tocco finale skin-like. Qualunque sia lo strumento d'elezione, una cosa è certa. Da quando la spugnetta a forma di ovetto è entrata nei nostri beauty case, non è più stato possibile lasciarla. Colorata, simpatica, attraente, morbida quando un anti-stress: un accessorio di design prima che un oggetto funzionale alla realizzazione del make up. Ormai estensione della mano di ogni creator, influencer, make up lover e comuni mortali, non si può negare che questo oggetto abbia trasformato il modo in cui si applica il trucco.

