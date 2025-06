Beautiful Anticipazioni Americane | Per Steffy è una scelta obbligata Daphne deve tornare ma Carter ha paura!

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano un intreccio emozionante: Steffy richiama Daphne Rose alla Forrester, ma Carter si mostra preoccupato e potrebbe nascondere un segreto. La vicenda promette colpi di scena e tensioni, pronti a catturare l’attenzione dei fan italiani sulle prossime puntate. Riusciranno i protagonisti a svelare la verità e a superare le difficoltà ? Scopriamolo insieme, perché il drama non finisce mai!

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy ha deciso di richiamare Daphne Rose per continuare il suo lavoro alla Forrester. Carter non è però per nulla felice di questa novità e potrebbe nascondere un segreto. Vediamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

In questa notizia si parla di: beautiful - americane - steffy - daphne

