Bayesian relitto nel deposito di Termini Imerese per operazioni svuotamento 18mila litri di carburante tra oggi e domani recupero albero di 72m - VIDEO

Il relitto del Bayesian, trasferito questa mattina nel deposito di Termini Imerese, rappresenta un importante passo verso le operazioni di recupero di 18mila litri di carburante. Tra oggi e domani, una serie di interventi innovativi, tra cui il sollevamento tramite palloni, garantiranno il riemersione dell’albero di 72 metri. Un’operazione complessa che mira a garantire la sicurezza ambientale e marittima, concludendo con successo questa sfida tecnica.

Le operazioni di recupero dell'albero sono previste tra oggi e domani: “All'albero verranno attaccati dei palloni che lo porteranno in superficie" È stato trasferito questa mattina, poco dopo le 9, all’interno del deposito nel porto di Termini Imerese il relitto del Bayesian. Ora, il relitto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, relitto nel deposito di Termini Imerese per operazioni svuotamento 18mila litri di carburante, tra oggi e domani recupero albero di 72m - VIDEO

In questa notizia si parla di: relitto - albero - bayesian - deposito

Torna a galla dopo 10 mesi il relitto del Bayesian: l’operazione monstre con due chiatte e il taglio dell’albero maestro – Il video - Dopo dieci mesi di silenzio e mistero, il relitto del Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello, segnando un nuovo capitolo nell’indagine sull’incidente che ha spezzato sette vite, tra cui quella del noto magnate Mike Lynch.

Bayesian collocato nel deposito, ora va recuperato l'albero di 75 metri; Il Bayesian ora è nel deposito del porto di Termini, al via le operazioni per svuotarlo; Bayesian, relitto nel deposito di Termini Imerese per operazioni svuotamento 18mila litri di carburante, tra oggi e domani recupero albero di 72m - VIDEO.

Bayesian, oggi torna a galla l'albero del veliero: è lungo 75 metri - Sabato scorso il recupero dell'imbarcazione, portata ieri a Termini Imerese per le indagini. Secondo msn.com

Bayesian, il relitto torna in superficie senza il maxi albero. Le immagini dal drone - Lo scafo blu, affondato lo scorso agosto e rimasto adagiato da allora a una profondità di 49 metri - Segnala informazione.it