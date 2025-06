Bayesian il relitto è in porto | ora gli accertamenti sulle cause del naufragio

Dopo dieci mesi di attesa, il relitto del superyacht Bayesian Il Relitto 232 è stato finalmente portato in porto, segnando un passo cruciale nelle indagini sulle cause del naufragio sospetto avvenuto ad agosto 2024 davanti alle coste siciliane. Ora, gli accertamenti approfonditi sveleranno i segreti di questa vicenda che ha tenuto il mare e l’opinione pubblica con il fiato sospeso. È il momento di scoprire cosa si cela dietro questa misteriosa vicenda marittima.

Ci sono voluti 10 mesi per riportare in superficie il superyacht naufragato in circostanze sospette nell'agosto 2024 davanti alle coste della Sicilia.

Bayesian, dopo 10 ore il relitto è stato sollevato dall'acqua: sarà trasferito al porto di Termini Imerese - Dopo circa dieci ore di intensi sforzi, il relitto del relitto 232 è stato sollevato dall'acqua e trasferito al porto di Termini Imerese.

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia #IoSeguoTgR Relitto a galla Recuperato il relitto del Bayesian. Il veliero aveva imbarcato acqua. Nave e albero saranno trasferiti al porto di Termini Imerese per i primi accertamenti Vai su X

In corso le operazioni di svuotamento e sollevamento del relitto e i rilievi richiesti dalla Procura di Termini Imerese per capire le cause del naufragio Vai su Facebook

