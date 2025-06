Battipaglia in arrivo 98mila euro per la Protezione Civile

Battipaglia si prepara a rafforzare la sua capacità di intervento con un nuovo impulso economico: 98mila euro destinati alla Protezione Civile. Questa importante somma, derivante dalla graduatoria regionale, permetterà al Comune di potenziare i servizi di emergenza e sicurezza, garantendo maggiore tutela ai cittadini e rafforzando la rete di protezione dell’intera comunità. Un passo avanti fondamentale per la sicurezza di Battipaglia e dei paesi limitrofi.

Nuove risorse in arrivo per la Protezione Civile di Battipaglia. Secondo la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al bando regionale, il Comune capofila dell’ambito territoriale che comprende anche Acerno, Bellizzi, Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano riceverà 98mila euro per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, in arrivo 98mila euro per la Protezione Civile

