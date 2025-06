batman project sabbath trapelano in rete alcune immagini del gioco cancellato da warner bros

Batman: Project Sabbath, il misterioso gioco cancellato da Warner Bros., torna alla ribalta grazie a immagini inedite condivise da Rodrigue Pralier, ex Principal Artist di WB Games Montréal. Nonostante l’assenza di annunci ufficiali, si svela un progetto ambizioso e avvolto nel mistero: un sequel di Batman: Arkham Knight ambientato dieci anni dopo, che avrebbe rivoluzionato l’universo di Gotham. Ma cosa ci avrebbe riservato questa nuova avventura?

Batman: Project Sabbath, il gioco cancellato da Warner Bros., è tornato a far parlare di sé grazie alla pubblicazione di alcune immagini inedite da parte di Rodrigue Pralier, ex Principal Artist di WB Games Montréal. Ebbene sì, sebbene non sia mai stato annunciato ufficialmente, Project Sabbath era in lavorazione come seguito diretto di Batman: Arkham Knight, ambientato dieci anni dopo gli eventi del gioco Rocksteady, con la storia che avrebbe visto come protagonista Damian Wayne, figlio di Bruce, pronto a raccogliere il mantello del Cavaliere Oscuro. Le concept art trapelate (grazie a MP1ST ) mostrano uno stile artistico differente rispetto agli altri titoli della serie Arkham, con un Damian giovane e determinato, un Bruce Wayne visibilmente invecchiato, e reinterpretazioni uniche di personaggi come Huntress e Killer Croc. 🔗 Leggi su Game-experience.it