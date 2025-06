Basta suicidi mettete le barriere al ponte tra Capriate e Trezzo | in quasi 600 firmano la petizione

Basta tragedie e vite spezzate: in pochi giorni, quasi 600 cittadini hanno firmato la petizione per mettere barriere al ponte tra Capriate e Trezzo sull’Adda, un luogo tristemente noto come punto di ricorrenti gesti estremi. La comunità chiede con forza azioni concrete per garantire la sicurezza e prevenire altre perdite. È ora di agire: il titolo della petizione riflette questa urgente richiesta di cambiamento.

Bergamo. La petizione è stata lanciata giovedì scorso 19 giugno ed in pochi giorni sono quasi 600 le persone che hanno deciso di sottoscriverla. I cittadini chiedono la messa in sicurezza del ponte tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull’Adda, tristemente noto per essere teatro ricorrente di suicidi. Il collegamento che supera il fiume Adda e collega le province di Bergamo e Milano è purtroppo noto per i molti suicidi registrati. Il titolo della petizione è chiaro e diretto: “Un ponte non deve diventare un confine tra la vita e la morte” (Clicca qui). In pochi giorni sono state raccolte quasi 600 firme, che sono già state inviate in data odierna alla Città Metropolitana di Milano, responsabile del ponte, e in copia ai Comuni di Capriate San Gervasio e Trezzo sull’Adda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Basta suicidi, mettete le barriere al ponte tra Capriate e Trezzo”: in quasi 600 firmano la petizione

In questa notizia si parla di: suicidi - petizione - ponte - capriate

Allarme a Ponte San Giovanni: l’Istituto Comprensivo Perugia 12 perde oltre la metà degli iscritti. Cittadini lanciano una petizione - Allarme a Ponte San Giovanni: l'Istituto Comprensivo Perugia 12 ha registrato una drammatica perdita di oltre la metà degli iscritti.

“Basta suicidi, mettete le barriere al ponte tra Capriate e Trezzo”: in quasi 600 firmano la petizione; Ponte sull'Adda: il referente dei 5 stelle di Capriate lancia una petizione per impedire i suicidi; Ponte San Michele e ponte di Trezzo: si cercano soluzioni per superare l'Adda.

Ponte sull'Adda: il referente dei 5 stelle di Capriate lancia una petizione per impedire i suicidi - E' quella che ha lanciato nei giorni scorsi il referente del Movimento 5 stelle di Capriate Massimo Bologna. Scrive primalamartesana.it

Capriate, blindati i playoff, servono i tre punti per provare ad arrivare secondi - La sfida di domenica contro la Solzese vale il secondo posto del girone A di Terza bergamasca, occupato ora dall’Oratorio Arcene che ha ... Come scrive primalamartesana.it