Basta con la speculazione sul cibo Il grido d’allarme degli agricoltori

È ora di ascoltare il grido degli agricoltori, stanchi di essere vittime di una speculazione che minaccia il nostro cibo e la nostra terra. Abbandono dei terreni, prezzi insostenibili e danni da fauna selvatica stanno portando il settore agricolo sull’orlo del collasso. È il momento di agire per proteggere la nostra sovranità alimentare e garantire un futuro sostenibile: basta con questa situazione insostenibile.

Abbandono dei terreni agricoli, prezzi del prodotto troppo bassi per poter rientrare delle spese e troppo alti per quanto concerne i mezzi tecnici, ma anche l'invasione di animali che creano danni spesso irreparabili sono i motivi alla base della crisi che sta vivendo oggi il comparto agricolo. "Siamo di fronte a una vera e propria speculazione sul cibo che ha generato una crisi profonda e spesso sottovalutata - dice il direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci - che ci preoccupa fortemente per i riflessi che avrà sull'economia del nostro territorio. Oggi come oggi l'agricoltura è in ginocchio".