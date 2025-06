Bassano Romano torna nel XVII secolo con i Mercatini del seicento

Immergiti nell’incanto del passato a Bassano Romano, dove dal 3 al 6 luglio il centro storico si trasforma nel suggestivo scenario dei Mercatini del Seicento. Un viaggio indietro nel tempo che rivive i fasti del XVII secolo, culminando con il tradizionale corteo storico, un’occasione unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni di questo affascinante borgo della Tuscia. Non perdere questa straordinaria opportunità di vivere un’esperienza memorabile nel cuore del passato.

Nel centro storico di Bassano Romano, da giovedì 3 a domenica 6 luglio, è in programma l'evento che racconta ed esalta la storia del borgo della Tuscia: i mercatini del '600. Immancabile è il tradizionale corteo storico, con l'arrivo di papa Innocenzo X e Donna Olimpia nella piazza del palazzo.

