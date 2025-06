Basket Under 17 Medaglia di bronzo ai baby di Consolini

L’avventura della squadra under 17 si conclude con un tocco di gloria: una medaglia di bronzo conquistata contro ogni aspettativa, in una partita vibrante e ricca di emozioni. La determinazione dei giovani atleti e il talento espresso sul campo hanno reso questa sfida indimenticabile, dimostrando che il duro lavoro paga sempre. La medaglia di bronzo rappresenta non solo un traguardo, ma anche l’inizio di nuove sfide e successi futuri.

UNAHOTELS 103 FERRARA 95 UNAHOTELS: Hadzhyiev 13, Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 27, Marras 5, Borzacca, Petacchi 4, Rinaldini 9, Baldasseroni 4, Abreu 24, Cuoghi. All.: Consolini. FERRARA: Leprini 23, Caporusso 4, Cerlinca M. 5, Cerlinca D. 5, Cappozzo, Azzolin 6, Costaglione 17, Bonora, Segato 6, Zagnoni, Ficetti 11, Cisse 18. All.: Santi Parziali: 18-18, 45-45 78-74. Termina con la medaglia di bronzo, l'avventura alle finali nazionali di Chiusi per la Unahotels. Un risultato di prestigio al termine di una settimana pressoché perfetta se si fa eccezione della semifinale persa in volata che però non macchia la 'pagella'.

In questa notizia si parla di: medaglia - bronzo - consolini - basket

