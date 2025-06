basket serie b interregionale franceschini assistant coach storico ritorno al costone

Dopo un’esperienza di successo nel settore giovanile e il ritorno alla Serie B interregionale, Filippo Franceschini si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera al Costone, portando con sé passione, competenza e una profonda conoscenza dell’ambiente. La sua presenza promette di infondere nuova energia e determinazione alla squadra, pronti a sfidare ogni avversario con entusiasmo e strategia. Con Franceschini in panchina, il futuro del Costone si prospetta ricco di emozioni e grandi traguardi.

Dopo l'addio di Terrosi, Michele Belletti, coach del Costone, ha un nuovo primo assistente: si tratta di Filippo Franceschini (foto). L'allenatore senese, dopo due stagioni da capo allenatore del Poggibonsi Basket in serie D, torna così al Costone sulla panchina della prima squadra a dodici anni di distanza dall'ultima volta quando ricopriva il ruolo di assistente di Marco Collini. Franceschini, che era già in gialloverde visto che negli ultimi due anni stava allenando l'Under 19 del Costone, vanta un curriculum di tutto rispetto, nel quale spiccano l'esperienza da capo allenatore alla Virtus Siena in C Gold e quella da assistente alla Mens Sana in serie A2 (con Moretti allenatore e Campanella vice), oltre agli incarichi da head coach ad Asciano, Colle Val d'Elsa (serie D) e San Giovanni Valdarno (C Gold).