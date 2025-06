Basket serie A2 saranno i due assistenti di Di Paolantonio Sella Dalmonte e Tosarelli nello staff

L’ingresso di Lorenzo Dalmonte nello staff della Benedetto XIV Sella Cento segna un nuovo capitolo per la squadra, arricchendo il team tecnico con la sua vasta esperienza e passione. Accanto a lui, siederanno come assistenti anche Sella Dalmonte e Tosarelli, formando un trio di professionisti pronti a portare al massimo livello le ambizioni del club. La loro presenza promette un grande impulso alla crescita e al successo della formazione in Serie A2.

Come da tempo anticipato, Lorenzo Dalmonte (nella foto) entra nello staff tecnico della Benedetto XIV Sella Cento come primo assistente di coach Emanuele Di Paolantonio. Classe 1988, Dalmonte vanta un percorso ricco di esperienze a livello giovanile e senior. Dopo gli inizi a Imola nel 2008, ha proseguito la sua carriera alla Virtus Bologna e a Castel San PietroMedicina, lavorando con continuità nello sviluppo dei settori giovanili. Nel 2013 ha guidato la Selezione Emilia-Romagna Under 14 al Torneo delle Regioni, prima di tornare a Imola, dove è rimasto fino al 2020 nel doppio ruolo di assistente in Serie A2 e allenatore delle giovanili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie A2, saranno i due assistenti di Di Paolantonio. Sella, Dalmonte e Tosarelli nello staff

