Basket Peppe Poeta torna all’Olimpia Milano come primo assistente di Messina

Dopo un'esperienza da protagonista sulla panchina di Brescia, Peppe Poeta torna a Milano come primo assistente di Ettore Messina, rafforzando la coppia vincente che mira a consolidare e scrivere nuove pagine di successo nel panorama del basket italiano e internazionale. La sua determinazione e passione sono la garanzia di un futuro ricco di emozioni e trionfi per l’Olimpia Milano. Come società , in…

Adesso è ufficiale. Peppe Poeta lascia il ruolo di head coach dopo una sola stagione alla Germani Brescia e torna nello staff tecnico dell’Olimpia Milano come primo assistente del capo allenatore Ettore Messina. Il nativo di Battipaglia classe 1985 era giĂ stato uno degli assistenti di Messina dal 2022 al 2024, affrontando poi la sua trionfale prima esperienza da capo allenatore portando Brescia ad una storica finale Scudetto. “ Come societĂ , in accordo con la proprietĂ , abbiamo deciso di puntare su Peppe Poeta sia per il presente che per il futuro, con la convinzione di aver riportato all’Olimpia un allenatore e una persona di elevate qualitĂ tecniche e umane “, dichiara Ettore Messina nel comunicato ufficiale dell’Olimpia in cui è stato annunciato il ritorno a Milano di Poeta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Peppe Poeta torna all’Olimpia Milano come primo assistente di Messina

