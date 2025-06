Basket Nba Indiana battuta Oklahoma campione 2025

Gli Oklahoma City Thunder scrivono un capitolo epico nella storia NBA diventando campioni nel 2025, dopo 17 anni di attese e sfide. Con una stagione da record, dominano i playoff culminando in un emozionante successo in gara 7 contro Indiana Pacers. La vittoria al Paycom Center suggella un traguardo memorabile, con il talento di Shai che illumina questa impresa incredibile. Un trionfo che resterà negli annali del basket!

Roma, 23 giu. (askanews) – Gli Oklahoma City Thunder sono campioni NBA 2025, il primo titolo della loro storia di 17 anni, alla seconda finale dopo quella persa nel 2012. Completano una stagione pazzesca con una regular season storica da 68 vittorie e 14 sconfitte: decisivo l’ultimo successo in gara 7 in casa, al Paycom Center, per 103-91 contro gli Indiana Pacers, nella 20esima gara 7 della storia delle Finals. Brilla la stella di Shai Gilgeous-Alexander, eletto MVP della serie, lui che era già stato MVP dei playoff ad Ovest, MVP della stagione e capocannoniere: il canadese firma una prova da 29 punti e 12 assist. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

