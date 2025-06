Basket femminile tra domani e mercoledì si decidono le semifinaliste

Con la fase a gironi ormai alle spalle, il palcoscenico si prepara a scaldarsi con i playoff e i quarti di finale di Women’s Eurobasket 2025. Domani pomeriggio alle 16.30, Francia e Lituania apriranno le danze, dando il via a un percorso che deciderà non solo le semifinaliste ma anche le speranze di qualificazione ai Mondiali. L'emozione è alle stelle: chi avanzerà? Rimanete sintonizzati!

Chiusa domenica la fase a gironi della Women’s Eurobasket 2025, da domani partono i playoff e martedì e mercoledì andranno in scena i quarti di finali. Scontri diretti per decidere le quattro semifinaliste degli Europei, ma anche il momento delle prime sentenze in chiave qualificazione ai prossimi Mondiali, con cinque posti in palio. Si inizia, come detto, domani pomeriggio alle 16.30 con Francia-Lituania. Le francesi arrivano all’appuntamento forti del 3-0 nel Girone A, dei 274 segnati e del +112 con cui hanno chiuso il girone. Le transalpine sono una delle favorite d’obbligo per il titolo e per la Lituania sarà durissima confermarsi come sorpresa di questi Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it