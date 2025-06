Basket femminile l’Italia sfida la Turchia C’è la naturalizzata più alta del torneo ma non solo

Il basket femminile italiano si prepara a una sfida emozionante contro la Turchia nei quarti di finale degli Europei. Dopo anni di attese e progressi, le azzurre cercano di consolidare il loro percorso, affrontando una squadra che ha già scritto pagine importanti nella storia del torneo. Ma quali sono le armi segrete della Turchia e cosa può riservarci questa partita decisiva? Scopriamolo insieme.

Andiamo a scoprire quali saranno le carte della Turchia, prossima avversaria dell'Italia nei quarti di finale degli Europei femminili. Dal 2017 le azzurre non arrivavano a questo punto, dal 1995 non vincevano tre partite di fila (nel caso furono otto, ma mancò l'ultima, la nona, la finale). Per la Turchia un record importante da quando ha iniziato a partecipare alle competizioni a squadre femminili: una finale persa nel 2011, il terzo posto del 2013, i quinti posti del 2015 e 2017. Da quell'anno, però, sono arrivate solo eliminazioni immediate. Quest'anno la selezione turca ha cambiato varie cose.