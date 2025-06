Basket femminile | Italia-Turchia dai precedenti a un’attesa che sale fortissima

Il basket femminile in Italia si prepara a vivere un momento di grande emozione: l’atteso quarto di finale contro la Turchia sta infiammando gli animi, con un fascino che cresce ad ogni giorno. La sfida, equilibrata e ricca di tensione, rappresenta un’occasione storica per tornare a conquistare traguardi importanti dopo oltre trent’anni. Con una squadra compatta e il supporto di Rai2, questa partita promette di scrivere un nuovo capitolo di passione e successi.

Bisogna pur dirlo: l’interesse per Italia-Turchia già c’era. Un quarto di finale che si annuncia equilibratissimo, la possibilità di tornare là dove non si arriva da trent’anni, una squadra compatta, un gruppo unito, la sapiente guida di Capobianco, Zandalasini che sta giocando da primo quintetto del torneo, e tante altre se ne potrebbero dire. Poi è arrivato, da poco, l’annuncio di Rai2 come rete scelta per la trasmissione tv. Erano 18 anni che le azzurre non arrivavano sui canali generalisti, e se allora c’era di mezzo una rassegna continentale sul suolo abruzzese, stavolta il valore è pure maggiore perché l’upgrade da RaiSport arriva nel momento del trasferimento da Bologna al Pireo. 🔗 Leggi su Oasport.it