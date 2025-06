Basket femminile Andrea Capobianco | Con la Turchia mi aspetto una partita di grande durezza

Il duello tra Italia e Turchia ai quarti degli Europei di basket femminile promette scintille. Con Andrea Capobianco alla guida, gli Azzurri si preparano a una sfida di grande intensità al ‘Peace and Friendship Stadium’ del Pireo. Dopo aver dominato il girone, l’Italia si trova ora di fronte a un'avversaria agguerrita, pronta a mettere in campo tutta la sua durezza. La partita si preannuncia come una battaglia senza esclusione di colpi, dove ogni possesso conterà fino all’ultimo secondo.

Domani, martedì 24 giugno, l’ Italia sfiderà la Turchia al ‘Peace and Friendship Stadium’ del Pireo in occasione dei quarti di finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre sono atterrate ieri in Grecia dopo aver vinto il gruppo B grazie a tre successi consecutivi al PalaDozza di Bologna, mentre le turche hanno già affrontato la prima fase della rassegna continentale ad Atene attestandosi in seconda posizione nel girone A. “ Mi aspetto una partita di grande durezza, sotto tutti gli aspetti: non possiamo assolutamente accettare il loro gioco fisico, dobbiamo interpretare una pallacanestro veloce, che non vuol dire concludere nei primi secondi dell’azione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Andrea Capobianco: “Con la Turchia mi aspetto una partita di grande durezza”

In questa notizia si parla di: basket - femminile - turchia - aspetto

Basket femminile, Andrea Capobianco: “Mi aspetto un ulteriore passo avanti, peccato per gli infortuni” - Stasera, a Castenaso, l’Italia di basket femminile si prepara con determinazione all’appuntamento più importante: i Campionati Europei 2025.

Europei basket femminile 2025, l'#Italia vince 65-51 con la Lituania: ai quarti c'è la Turchia #SkySport #SkyBasket Vai su X

Ancora lorooooo! La Nazionale di basket con sindrome di Down sul tetto d’Europa! A Ferrara l’Italia conquista il titolo europeo agli Europei SUDS battendo la Turchia 48-8! #storiedisport Vai su Facebook

Europei donne: Capobianco, con Turchia serve Italia veloce; L'Italia a punteggio pieno: 65-51 con la Lituania; Italia-Turchia, quarti di finale: quando giocano le Azzurre e dove vederle in diretta TV e LIVE Streaming.

Basket femminile, Europei, Capobianco: "Con la Turchia serve un'Italia veloce" - A otto anni dall'ultima volta, la nazionale femminile di basket giocherà martedì 24 giugno un quarto di finale degli Europei affrontando la Turchia al 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo, in Grec ... Scrive msn.com

Europei femminili, l'Italbasket sogna dopo tre vittorie: Zandalasini e Keys sfidano la Turchia nei quarti - Europei femminili, l'Italbasket di Capobianco sogna dopo tre vittorie nel girone di Bologna: la carica di Zandalasini e Keys prima dei quarti con la Turchia. Riporta sport.virgilio.it