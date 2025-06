Basket | Cinzia Zanotti rifiuta la panchina del Brescia e non sarà la prima allenatrice in Serie A

Cinzia Zanotti ha fatto parlare di sé nell’ambiente della pallacanestro italiana rifiutando la panchina del Brescia, rinunciando così alla possibilità di diventare la prima donna ad allenare in Serie A maschile. Un gesto che sottolinea non solo la sua determinazione, ma anche le sfide e i limiti ancora da superare nel mondo dello sport professionistico. La sua scelta è stata chiara, così come la volontà di continuare a fare la differenza nel suo percorso.

Era una notizia attesissima, di cui nell’ambiente pallacanestro italiana si è parlato molto nell’ultima settimana. È arrivato però il “no” da parte di Cinzia Zanotti alla corte della Germani Brescia. L’allenatrice del Geas Sesto San Giovanni sarebbe potuta diventare la prima donna su una panchina di Serie A al maschile, ma ha declinato l’offerta arrivata da parte della compagine finalista play-off. La scelta è stata chiara, così come la risposta a Mauro Ferrari, a.d. della società bresciana: “No, grazie, preferisco continuare il lavoro con le mie ragazze del Geas”. Ora la società lombarda dovrà scegliere chi sostituirà Peppe Poeta, restano due profili: quello di Matteo Cotelli, attuale vice allenatore, e quello di Max Menetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Cinzia Zanotti rifiuta la panchina del Brescia e non sarà la prima allenatrice in Serie A

