Basket 3×3 | Italia femminile debutto ai Mondiali con una vittoria e una sconfitta

Inizia con una vittoria e una sconfitta il cammino dell'Italia femminile ai Mondiali di basket 3×3 di Ulaanbaatar, in Mongolia. Le azzurre guidate da Angela Adamoli battono inizialmente il Madagascar per 21-11, poi cedono alla Cina per 11-20. Mercoledì gli altri due incontri con Australia e Polonia, che decideranno l'esito del girone A: la prima va ai quarti, seconda e terza agli ottavi-barrage. Nel primo match per l'Italia è tutto abbastanza facile. Il Madagascar lotta per tre minuti contro quella che, all'atto pratico, si rivela essere un affare privato per l'accoppiata D'Alie-Nasraoui. Di fatto, se non interviene la prima, con i suoi 16 punti e la totale immarcabilità per le avversarie, lo fa l'altra, che ne realizza 4.

