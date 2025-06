Base di Aviano blindata dopo l' attacco degli Usa all' Iran | rafforzata la vigilanza nei siti sensibili

In seguito all’attacco degli Stati Uniti in Iran, la sicurezza della base di Aviano è stata rafforzata, e la vigilanza nei siti sensibili è stata intensificata. La Prefettura di Pordenone si è prontamente attivata, inviando avvisi decisivi già ieri mattina per garantire la massima protezione e tutela delle strutture strategiche. La situazione rimane sotto stretto controllo, con le autorità che monitorano attentamente ogni sviluppo per rispondere tempestivamente a qualsiasi eventualità.

PORDENONE - Dopo l?attacco notturno Usa in Iran, che cambia lo scenario di crisi internazionale, la prefettura di Pordenone si è mossa subito e ieri mattina sono partiti gli avvisi per.

