Bari De Laurentiis sicuro della scelta Caserta | È motivato al massimo Longo? Ha pagato non essere arrivato ai play-off

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, si mostra convinto della scelta di affidarsi a Fabio Caserta, sottolineando la sua motivazione al massimo e il desiderio di rilanciare il team. La decisione di sostituire Moreno Longo, che ha pagato l’assenza di qualificazioni ai playoff, nasce dalla volontà di cambiare marcia e di puntare su un progetto che possa portare risultati concreti. La sfida ora è tutta nelle mani di Caserta, pronto a scrivere una nuova pagina per il Bari.

Nel corso di una conferenza stampa, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha avuto modo di parlare della scelta di cambiare allenatore, con l'addio di Moreno Longo e il conseguente arrivo di Fabio Caserta.

