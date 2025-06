Barella | PSG? Ancora non mi spiego cosa sia successo ma abbiamo battuto le più forti Chivu? Posso dire questo

La finale di Champions League ha lasciato tutti senza parole, e le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, risuonano come un'eco di imprevedibilità. Nonostante la sconfitta contro il PSG, Barella sottolinea con orgoglio di aver battuto le squadre più forti, dimostrando che nel calcio tutto può succedere. Le sue parole rivelano un atteggiamento sorprendente: scopriamo insieme cosa ha detto e quali sono le sue riflessioni sul nuovo progetto di Chivu.

Le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. I dettagli. Nicolò Barella ha parlato a Dazn dagli Stati Uniti durante il Mondiale per Club. Il centrocampista dell’ Inter è tornato sulla sconfitta in finale di Champions League contro il PSG e sul nuovo progetto Chivu. LE PAROLE – «Diciamo che una risposta non ce l’ho e una spiegazione probabilmente non c’è, un insieme di tanti fattori. Faccio fatica a dire perché. Abbiamo cercato anche di parlarci, per confrontarci tra i più grandi, non per avere un colpevole ma per capire le sensazioni di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella: «PSG? Ancora non mi spiego cosa sia successo, ma abbiamo battuto le più forti. Chivu? Posso dire questo»

In questa notizia si parla di: barella - spiego - cosa - successo

Vicario: «Vi spiego cosa è successo con le medaglie; io la mia me la sono tolta solo per dormire! Postecoglou ha creduto in me, e Son…» - Guglielmo Vicario, portiere dei Tottenham, ha commentato con orgoglio la vittoria in Europa League, esaltando il suo ruolo e il contributo del team.

Cosa risulta su Barella e Bastoni in chiave Al Hilal Vai su Facebook

#Inzaghi aveva scelto l'Arabia Saudita già prima della finale di Monaco chiedendo ai suoi fedelissimi di seguirlo. Si spiega così l'espressione furba di #Barella nella conferenza stampa della vigilia, alla domanda sul futuro del tecnico. Di sicuro la sera della sfid - X Vai su X

Barella: “Psg? Non me lo spiego. Ma battute Bayern e Barça. Chivu incredibile, ora posso solo…”; Inter, Chivu: Vi spiego le mie scelte. Barella? Può alzarsi anche sotto la punta; Luca Argentero choc, la foto in barella col collarino allarma i fan, cosa è successo: “Un giorno potrò spiegare.

Juventus-Inter, allarme Barella al 68': ecco cosa è successo - A terra dolorante per qualche minuto, Barella ha richiamato l’attenzione dello staff sanitario dell’Inter. Come scrive calciomercato.it

Barella lo ha fatto ancora: il gesto è eloquente, cosa è successo - A ‘lanciarlo’ è stato Nicolò Barella che non ha mancato di manifestare la propria insoddisfazione nei confronti di Lautaro Martinez. Si legge su calciomercato.it