Barella | Finale? Una spiegazione non c’è ma tengo il percorso

Diciamo che una sconfitta così schiacciante lascia ancora molti interrogativi, e Nicolò Barella non fa eccezione. A quasi un mese dalla finale di Champions League tra Psg e Inter, il centrocampista sardo ha deciso di condividere i suoi pensieri, cercando di fare chiarezza su quella che definisce "la finale maledetta". La sua riflessione apre uno spiraglio sulla complessità di quell’evento e sulle emozioni ancora vive nel suo cuore.

Barella è ritornato a parlare della finale di Champions League tra Psg e Inter, persa 5-0 lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera. Il centrocampista si è espresso in questa maniera. LA FINALE MALEDETTA – A distanza di quasi un mese Nicolò Barella è ritornato sulla finale di Champions League per 5-0 contro il Psg a Monaco di Baviera. Il centrocampista sardo, tuttora, non si trova spiegazioni. Ecco cos’ha raccontato su DAZN: « Diciamo che una risposta non ce l’ho e che una spiegazione probabilmente non c’è. Un insieme di tanti fattori, faccio fatica a dire è successo perché. Abbiamo cercato di parlare, di confrontarci con i più grandi non per trovare il colpevole, ma per vedere dentro di noi le nostre sensazioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it