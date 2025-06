Barella e lo shock della finale col PSG | Non me lo spiego ma una giornata storta può capitare…

Nicolò Barella, dalla lontana America, rivela il peso emotivo di quella finale Champions contro il PSG, un ko difficile da dimenticare. Nonostante il tempo, il senso di incredulità persiste: come può una partita così devastante essere accaduta dopo un cammino così convincente? Un duro colpo che ancora lascia il segno nell’animo dei nerazzurri. Ma cosa ci insegnano queste sconfitte? Continua a leggere.

Dagli Stati Uniti, Nicolò Barella è tornato a parlare della nefasta finale di Champions in cui l'Inter è stata umiliata dal PSG. Una disfatta della quale a distanza di quasi un mese si stenta a dare un senso: "Ce lo siamo domandati nello spogliatoio ma è inspiegabile. spiace che tutto sia accaduto in finale dopo aver battuto squadre fortissime". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Conferenza stampa Barella pre PSG Inter: «La nostra forza è sempre stata la squadra, ho sognato tante volte di rigiocare la finale di Champions. Vi spiego la scelta della terza maglia»

