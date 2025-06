Barcellona assist al Milan? Deco annuncia | Dobbiamo cedere un difensore

Il mercato estivo si infiamma: Deco, dirigente del Barcellona, ha svelato che potrebbero esserci cessioni di difensori e un interesse anche da parte del Milan. Un movimento che promette scintille tra le due grandi squadre europee, alimentando l’attesa dei tifosi e il desiderio di rafforzare le proprie rose. Scopriamo insieme tutte le ultime novità e le possibilità di questo intrigante scambio di talenti.

Intervistato da La Vanguardia, Deco, dirigente del Barcellona, ha parlato del mercato blaugrana che potrebbe interessare anche al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Barcellona, assist al Milan? Deco annuncia: “Dobbiamo cedere un difensore”

In questa notizia si parla di: barcellona - milan - deco - assist

Deco deluso: «Inter Barcellona? Siamo usciti dalla Champions per questo» - Deco, il direttore sportivo del Barcellona, ha espresso la sua delusione dopo l'improvvisa eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter.

Gyokeres stagione-show, ma il Barça si chiama fuori! Il direttore sportivo del Barcellona, il portoghese Deco, ha parlato dei rumors che vedono il bomber dello Sporting, Viktor Gyokeres, accostato ai blaugrana in vista della prossima estate. Il dirigente ha chi Vai su Facebook

Barcellona, Deco vola a Ibiza per chiudere Nico Williams; Milan, Joao Felix era il piano B: affare saltato col Barcellona; Ronaldinho compie 45 anni: dalla standing ovation del Bernabeu al Pallone d'Oro, i momenti piĂą iconici del bra.

BARCELLONA - Deco: "Proveremo a prendere Nico Williams" - del Bologna, ha rilasciato un'intervista a La Vanguardia: "C’è un criterio chiaro affinché un giocatore possa venire al Barça: innanzitutto deve credere nel progetto. Lo riporta napolimagazine.com

Juventus e Milan su Thiago Motta, l'assist di Deco: 'Non lo seguo'. Ecco chi è un in pole per la panchina del Barcellona - Affrontando più in generale l’argomento del prossimo allenatore del Barcellona, Deco ha dichiarato: "Non abbiamo parlato ancora con nessuno. Da calciomercato.com