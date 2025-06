Barba Avs Radici in Comune sulle rafie sintetiche | In città sono aumentati gli stabilimenti che le utilizzano

Negli ultimi mesi, Pescara ha assistito a un incremento significativo di stabilimenti balneari che adottano rafie sintetiche per gli ombreggiamenti, riflettendo una tendenza in crescita in tutta la città. La consigliera comunale Simona Brba di AVS Radici in Comune ha sottolineato questa evoluzione durante la seduta della commissione ambiente del 23 giugno, dove è intervenuto Dario...

Barba (Avs Radici in Comune): "Con la bandiera blu vietare rafia sintetica e di plastica per ombrelloni e palme" - La consigliera comunale Simona Bara ha presentato una mozione per vietare l'uso di rafia sintetica e plastica per ombrelloni e palme a Pescara, in linea con la riconferma della bandiera blu.

La consigliera comunale Simona Barba ha illustrato i dettagli del lavoro della commissione comunale ambiente che si è riunita il 23 giugno anche in merito alla sua proposta di vietare le rafie sinteti

