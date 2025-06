Bando da 7 milioni di euro per le reti di teleriscaldamento | l' annuncio della Regione

La regione del Veneto investe 7 milioni di euro in un bando per le reti di teleriscaldamento, segnando un passo deciso verso un futuro più verde ed efficiente. Questa iniziativa punta a ridurre il consumo energetico, promuovere la produzione sostenibile e favorire una transizione energetica che unisce sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un impegno concreto per costruire un Veneto più pulito e resiliente, dove ogni progetto contribuisce a innovare e migliorare la qualità della vita.

«Un passo deciso verso un Veneto più verde e più efficiente, che consumerà meno energia ma soprattutto che la produrrà in modo sostenibile. Nel Veneto che stiamo costruendo la transizione energetica avverrà attraverso una sostenibilità anche economica, assieme a quella ambientale e sociale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Bando da 7 milioni di euro per le reti di teleriscaldamento: l'annuncio della Regione

In questa notizia si parla di: bando - milioni - euro - reti

Marche, si è aperto oggi il bando dei borghi per 7 milioni di euro - Oggi la Regione Marche ha aperto un bando FESR da 7 milioni di euro, finalizzato a potenziare i sistemi di accoglienza nei borghi e nei centri storici.

La forestazione urbana per il futuro sostenibile delle città: vi aspettiamo a Peschiera Borromeo! Grazie ad oltre 2,5 milioni di euro del Bando Forestazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, sono finanziati due progetti che porteranno 62.518 nuo Vai su Facebook

Bando da 7 milioni di euro per le reti di teleriscaldamento: l'annuncio della Regione; 200 milioni di euro per l’innovazione energetica. Il MASE pubblica 5 bandi; Edison Next si aggiudica oltre due milioni di euro di finanziamenti Pnrr per potenziare la rete di ricarica elettrica.

Bando da 7 milioni di euro per le reti di teleriscaldamento: l'annuncio della Regione - L’obiettivo del bando è duplice: incentivare la costruzione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati da fonti rinnovabili e favorire l’ammodernamento o l’ampliamento di si ... Da padovaoggi.it

Horizon Europe 2025, al via il nuovo bando da 250 milioni di euro per la sicurezza civile - Pubblicato il Work Programme 2025 per il cluster di Sicurezza Civile: fondi europei per resilienza, cyber difesa, infrastrutture critiche e lotta al crimine. quifinanza.it scrive