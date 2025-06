Banchi Governo in Aula quasi al completo per comunicazioni Meloni

In un clima di grande attenzione e unità, i banchi del Governo si riempiono quasi completamente per ascoltare le comunicazioni di Meloni prima del Consiglio Ue. Un momento cruciale che evidenzia l'impegno di tutta la squadra nel prepararsi alle sfide europee. La volontà di dialogo e collaborazione emerge forte in questa fase decisiva, sottolineando come l’Italia si stia preparando con determinazione a rappresentare al meglio le sue istanze a Bruxelles.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 I banchi del Governo sono quasi al completo in aula alla Camera con Ministri e sottosegretari per le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue. 'Dialogo con le opposizioni. Ci occupiamo degli approvvigionamenti energetici' - Presenti anche i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), Tommaso Foti (Affari europei), Carlo Nordio (Giustizia), Paolo Zangrillo (pubblica amministrazione), ...