Bambini e digitale | a 10 anni già la metà possiede uno smartphone la maggioranza usa Whatsapp e TikTok Dati allarmanti da un’indagine in Friuli Venezia Giulia

In un’epoca in cui la tecnologia penetra ogni aspetto della vita, i bambini di appena 10 anni sono già immersi nel mondo digitale. Con metà dei piccoli in Friuli Venezia Giulia in possesso di uno smartphone e l’uso massiccio di WhatsApp e TikTok, emergono preoccupanti segnali di una generazione sempre più tech-dipendente. È urgente riflettere sugli effetti di questa realtà e trovare strategie per guidare i più giovani verso un uso consapevole e bilanciato della tecnologia.

La ricerca "Bambini e schermi digitali 2025", presentata durante il primo appuntamento di Homo Sapiens Digitalis, ha rivelato dati preoccupanti sull'uso della tecnologia tra i più piccoli.

“Cari genitori, basta spiegoni ai bambini di 4 anni. Non avete dei bambini Leonardo da Vinci o Alberto Angela”, Novara: “Tre ore di corsa al giorno per salvarla dall’invasione digitale” - In un mondo sempre più digitale, i genitori si chiedono come proteggere i propri piccoli senza cadere negli eccessi.

Il pensiero magico è un pensiero speciale, che si sviluppa dai 2 anni e rimane presente e vitale fino ai 7-8 anni di età e che rende i bambini capaci di trasformare la realtà, di nominarla in un altro modo. Un bambino può cucinare inverosimili piatti usando foglie

L'infanzia digitale . Sempre più problematico il rapporto tra i bambini e l'universo della rete - L'Ocse rilancia l'allarme: il 17% dei ragazzini prova ansia o nervosismo quando viene separato dagli schermi.

Smartphone e tablet ai bambini? Meglio dai 9 anni in poi - Un utilizzo controllato, sicuro e consapevole degli strumenti digitali può effettivamente aiutare i bambini a sviluppare la ...