Balzo dei prezzi medi dei carburanti ai massimi da aprile

Il mondo dei carburanti è in ebollizione: i prezzi medi alla pompa raggiungono i livelli più alti da aprile, riflettendo un mercato in fermento e le tensioni internazionali. Dopo un forte calo venerdì scorso, i rialzi di oggi sono il segnale di una ripresa che potrebbe continuare. Con gli ultimi eventi geopolitici, la strada sembra tutta in salita: come influenzeranno questa impennata i nostri costi quotidiani?

I rialzi registrati venerdì sui listini si riversano questa mattina sulle medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, che balzano ai massimi da inizio aprile, secondo quanto comunica Staffetta Quotidiana. Venerdì le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso in forte calo, compensando tuttavia solo in piccola parte i forti aumenti registrati in settimana. Questa mattina, dopo gli attacchi Usa all'Iran, gli indicatori hanno aperto tutti al rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo i prezzi di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo sul gasolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Balzo dei prezzi medi dei carburanti, ai massimi da aprile

In questa notizia si parla di: prezzi - massimi - aprile - balzo

L'inflazione Gb ad aprile accelera al 3,5%, a massimi 15 mesi - A aprile, l'inflazione nel Regno Unito ha accelerato al 3,5%, il livello più alto negli ultimi 15 mesi, superando le stime di mercato.

Ad aprile 2025, per la prima volta nella storia, l’energia #solare ha superato quella #nucleare a livello mondiale: 235 TWh contro 213 TWh. Il fotovoltaico in sei anni ha fatto un balzo impressionante, il nucleare, invece, è fermo da decenni e i nuovi reattori (qua Vai su Facebook

Balzo dei prezzi medi dei carburanti, ai massimi da aprile; Balzo dei prezzi medi dei carburanti, ai massimi da aprile; Balzo dei prezzi medi dei carburanti, ai massimi da aprile.

Balzo dei prezzi medi dei carburanti, ai massimi da aprile - I rialzi registrati venerdì sui listini si riversano questa mattina sulle medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, che balzano ai massimi da inizio aprile, secondo quanto comunica S ... Riporta ansa.it

Benzina e Diesel, balzo dei prezzi dei carburanti dopo l'attacco Usa in Iran - I rialzi registrati venerdì sui listini si riversano questa mattina sulle medie dei prezzi ... Scrive ilgazzettino.it