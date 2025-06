Balsami labbra ma con spf | perché è importante stenderli?

Durante l’estate, proteggere le labbra con un balsamo SPF è fondamentale per mantenere il sorriso sano e in forma. Non solo evitano screpolature e secchezza, ma difendono anche dai dannosi raggi UV che accelerano l'invecchiamento cutaneo. Ricorda, una corretta applicazione di SPF sulle labbra è un gesto semplice ma essenziale per preservare la bellezza e la salute della tua pelle, perché...

Non solo viso e corpo: anche le labbra meritano la protezione solare in estate per far fronte al calore e ai raggi Uva, ed è per questo che sempre più balsami labbra e gloss contengono spf, il cosiddetto Sun Protection Factor. Perché usare la protezione solare labbra. Le labbra sono infatti una delle zone più sensibili del viso, così come gli occhi, ma sono spesso trascurate quando si applica la protezione solare (che, ricordiamo, va messa anche in città e anche se non ci si espone direttamente al sole). Gloss e rossetti tradizionali non proteggono da insolazioni, scottature o secchezza, con il rischio di ritrovarsi labbra e bocca irritate e rovinate dal sole.

