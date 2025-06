Balotelli e quell’interesse della Cremonese che potrebbe far gola al centravanti ex Inter Le ultime

Balotelli, ex stella dell’Inter, potrebbe presto tornare in Serie A, questa volta indossando la maglia della Cremonese. Dopo la promozione a sorpresa, i tifosi sognano grandi colpi di mercato per rinforzare la squadra e puntare alla permanenza nella massima serie. Tra le ipotesi più calde spicca proprio il nome del centravanti, un sogno che si sta lentamente trasformando in realtà. La campagna acquisti entra nel vivo: la cremonese si prepara a scrivere un nuovo capitolo emozionante.

Cremonese: ipotesi Balotelli per l'attacco, il sogno prende forma dopo la promozione in Serie A. La situazione attuale La promozione in Serie A ha riacceso l'entusiasmo a Cremona, dove la tifoseria grigiorossa sogna in grande per la nuova stagione. In cima alle priorità della dirigenza c'è l'annuncio del nuovo allenatore: il nome più accreditato resta .

Calciomercato Juventus, non solo Osimhen! Giuntoli attenziona con grande interesse anche quell’attaccante: cosa filtra e che posizione occupa nella shortlist bianconera - Il calciomercato della Juventus si surriscalda: oltre a Osimhen, Giuntoli tiene sotto stretta osservazione Rasmus Hojlund, considerato un possibile piano B.

Calciomercato oggi: Juve pronta al doppio addio Vlahovic-Gonzalez, Napoli all'assalto di Scalvini. Balotelli verso la Cremonese?; Quel tricolore tornato sul Torrazzo per la festa nazionale. La prima volta fu nel 1848 con le 5 giornate di Milano, poi il 5 novembre 1918 e per la Liberazione; CALCIOMERCATO - Napoli su Scalvini. Torino, contatti per Tchatchoua. Dubbi sul futuro di Rashford.....

Pazza idea Cremonese: per l'attacco spunta Balotelli ma prima si deve chiudere per Nicola - 2026 è finalmente completa: la Cremonese è la ventesima partecipante